ACCIDENT MORTAL în Cluj. Un motociclist de 18 ani și-a pierdut viața – FOTO Un accident mortal a avut loc astazi, pe DJ107, in localitatea clujeana Rusești. Un tanar in varsta de 18 ani și-a pierdut viața. "Conducatorul unui motociclu in varsta de 18 ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DJ107, din direcția Marisel spre Cluj-Napoca, in localitatea Rusești, intr-o curba deosebit de periculoasa, a derapat, pierzand controlul asupra direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Marișel, care circula pe sensul opus", a transmis IPJ Cluj. Din pacate, in urma impactului, motociclistul de 18 ani a decedat.

