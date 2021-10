Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12 octombrie 2021, in jurul orei 08,50, pe DN 7, la km 388+700 de metri, pe raza localitații Blandiana, o femeie de 33 de ani, din comuna Pianu, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 42 de ani, din Cugir. In urma accidentului,…

- La data de 21 septembrie 2021, in jurul orei 22.20, pe DN 74, in afara localitații Meteș, un barbat, de 37 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un alt autovehicul, condus de o femeie de 33 de ani, din Alba. In urma accidentului, conducatorul primului autoturism…

- Accident rutier in noaptea de joi spre vineri, pe Calea Aurel Vlaicu. Un adolescent de 17 ani care conducea un motociclu, pentru care deținea permis de conducere categoria A1, a fost lovit de un autoturism la volanul caruia se afla o femeie in varsta de 33 de ani. Conducatoarea auto a patruns pe Calea…

- Un accident rutier a avut loc in jurul orei 14:40, intre Targu Frumos și Costești, pe DN 28 A.Accidentul a avut loc pe o porțiune dreapta de șosea, pe care se circula cu viteza. In urma impactului frontal, motociclistul in varsta de 29 de ani, barbat, a decedat pe loc. Șoferul din autoturism, un barbat…

- La fața locului se deplaseaza pompierii militari cu o ambulanta SMURD si o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, iar SAJ cu patru ambulante.,,Politistii Serviciului rutier intervin in acest moment la un accident rutier (...) Din primele date, se pare ca ar fi implicate doua tiruri si doua…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, accidentul fiind provocat de un sofer de 86 de ani din Mures.In urma incidentului, a rezultat ranirea conducatorului auto de 86 de ani și a unei pasagere care se afla in același autoturism, o femeie in varsta de 84 de ani.„Un conducator auto in varsta de 86 de…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident produs astazi, pe DN 6, in apropiere de orasul Filiasi. Potrivit oamenilor legii, un sofer de 61 de ani, care se afla la volanul unui autoturism, a lovit o autoutilitara care circula din sens opus. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca au intocmit…

- La data de 6 august 2021, in jurul orei 18.20, pe strada Regimentul V Vanatori, din Alba Iulia, un barbat de 71 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, in direcția Alba Iulia – Sebeș, a intrat in coliziune cu un autovehicul, condus de un barbat, de 35 de ani, din Abrud.In urma accidentului…