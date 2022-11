Stiri pe aceeasi tema

Traficul rutier va fi restrictionat, marti, pe strazile adiacente Palatului Cercului National Militar, in contextul manifestarilor organizate de Ziua Armatei Romane.

Un motociclist de 33 de ani a murit duminica noaptea,dupa ce motocicleta sa s-a ciocnit cu un vehicul stationat pe o strada din Capitala, informeaza news.ro.

Un pieton a fost accidentat, marti seara, pe Soseaua Antiaeriana din Bucuresti, de un autovehicul care circula spre Calea 13 Septembrie. Manevrele de resuscitare nu au dat rezultat, fiind declarat decesul victimei, informeaza News.ro.

Traficul rutier se restrictioneaza, de joi, in zona intersectiei bulevardului Theodor Pallady cu strada Drumul intre Tarlale, pentru executarea lucrarilor la pasajul spre si dinspre autostrada A2.

Traficul rutier va fi restrictionat, in weekend, in mai multe zone din centrul Capitalei cu ocazia desfasurarii mai multor evenimente, a anuntat, joi, Brigada Rutiera.

Un accident in care au fost implicate un autoturism și un TIR a avut loc miercuri dimineața pe DN 1, in județul Bihor. Cele doua persoane din autoturism au murit in urma impactului.

Un accident in care au fost implicate un microbuz și un autoturism a avut loc luni dimineața in localitatea Mogoșoaia, județul Ilfov. Traficul in zona este restricționat.

Un barbat care mergea ca pieton pe DN 1, in localitatea Baicoi, județul Prahova, a fost accidentat mortal, miercuri. Circulația rutiera se desfașoara cu dificultate pe o banda.