Accident mortal cu un ATV; printre victime – un copil de 9 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal de munca s-a petrecut, ieri, dupa ora 16.00, in municipiul Caracal, in urma caruia doi muncitori au fost surprinși de surparea unui mai de pamant. Un barbat, de 53 de ani, din orașul Balș, impreuna cu un altul de 57 de ani, din Moțaței, Dolj, sunt cele doua victime. Cei doi, angajați…

- In data de 15 mai 2023, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, de catre un barbat de 27 de ani, din comuna Doștat, cu privire la faptul ca a fost amenințat de fratele sau. Din primele cercetari, s-a stabilit faptul ca, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și a unor discuții contradictorii,…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de duminica, 14 Mai 2023, ora 13:14, pe DN1, in afara localitatii Urvind.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bihor, comisar sef Alina Farcuta, politistii din cadrul Politiei orasului Alesd au fost sesizati, in urma unui apel primit de Inspectoratul de…

- La data de 5 mai 2023, in jurul orei 14,20, polițiștii Postului de Poliție Bucerdea Granoasa au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Pancii din comuna, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- La data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 07:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Național 15C, in localitatea Bodești.Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, in timp ce un barbat de 55 de ani,…

- La data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 07:20, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe Drumul Național 15C, in localitatea Bodești.Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, in timp ce un barbat de 55 de ani,…

- TIMIȘ. Accident grav de circulație, luni dupa-masa, pe DJ692, intre Sanandrei și Carani. O persoana a murit și alte trei au fost ranite dupa ce un șofer a intrat in depașire fara sa se asigure. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Un barbat, de 76 de ani, din judetul Galati, a murit pe o strada din comuna Matca, dupa ce a fost lovit o ambulanta aflata in misiune, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Politia Galati a fost sesizata telefonic prin 112 cu privire la faptul ca pe o strada din comuna Matca,…