Accident mai putin obisnuit pe soselele Romaniei. Cisterna cu oxigen, pentru spitalul din Ploiesti, blocata din cauza ninsorii In aceasta noapte drumarii s au confruntat cu o situatie mai putin obisnuita pentru aceasta perioada, de primavara, cu aspect de iarna.Asa se face ca pe DN 1A, la Km 160 0, intre orele 20:30 si 22:00 circulatia rutiera a fost blocata pe ambele fire catre si dinspre Cheia, judetul Prahova. Acolo un TIR, si o cisterna incarcata cu oxigen pentru spitalul judetean Ploiesti, nu au mai putut urca, ambele nefiind echipate corespunzator circulatiei pentru perioada de de iarna.Nu au existat victime sau p ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

