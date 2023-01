Stiri pe aceeasi tema

- Copilul de 7 ani și mama acestuia, implicați intr-un grav accident la Cașeiu, langa Dej, sunt in stare foarte grava. Cei doi erau pietoni și au fost loviți in plin de o șoferița inconștienta.Medicii sunt rezervați: - Copilul este in coma grad 3, cel mai probabil moarte cerebrala.- Mama amnezica,…

- Grav accident de circulație, duminica, la urcare pe autostrada A3 dinspre sens giratoriu Nadașel catre Gilau, in județul Cluj. Doua persoane au murit in urma evenimentului rutier, in care au fost implicate un autoturism și un autotren. ISU Cluj a intervenit la fața locului cu doua autospeciale de descarcerare,…