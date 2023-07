Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața la podul de la Pecica spre Sanpetru German. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și o caruța. In urma impactului, trei persoane, toate din caruța, au fost accidentate. Au fost transportați la spital o femeie de 35 de ani, un copil de 15 […] The post Accident la podul de la Pecica: un copil și doi adulți au ajuns la spital first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Accident la podul de la Pecica: un copil și doi adulți au ajuns la spital appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate .