Accident, la miezul noptii, in zona On Plonge din Constanta

- Un accident de circulatie a fost anuntat, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta, al judetului Constanta, in jurul miezului noptii.Apelantul a indicat drept loc al producerii evenimentului zona Summerland din Statiunea Mamaia.Acesta a mai precizat ca sunt implicate doua autoturisme iar o persoana este…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, cu cateva minute inainte de miezul noptii, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul indica drept loc al evenimentului rutier iesirea din localitatea Garliciu judetul Constanta.Acesta mai spunea ca un autoturtism a intrat in gardul…

- Un grav accident rutier a fost anuntat, acum cateva minute la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelului evenimentul rutier a avut loc la intrare in Medgidia dinspre Satu Nou.In accident sunt implicate un autoturism si un atelaj hipo.Au rezultat doua victime neincarcerate.la…

- Un accident rutier a fost anuntat, in aceasta seara, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs in Constanta, la intersectia strada Mihai Viteazu cu strada Constantin Bratescu.In…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in jurul orelor 03.20, la iesire din Ovidiu, catre Tulcea pe DN 22.Potrivit apelantului care a sunat la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, un biciclist a fost lovit de un autoturism.In urma impactului a rezultat o victima, constienta,…

- In urma cu cateva momente, un accident rutier a avut loc in comuna Valu lui Traian, judetul Constanta, informeaza SAJ Constanta. In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima in varsta de 21 ani, prezinta traumatism membru B inferior. Aceasta este constienta si transportata la spital.Sursa foto…

- In aceasta seara, Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, a fost anuntat, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui accident.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs in municipiul Constanta, pe soseaua Mangaliei, in zona Abator.Conform…

- In aceasta seara, Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, a fost anuntat, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui accident.Potrivit apelantului, evenimentul rutier s a produs in municipiul Constanta, pe strada Petre Ispirescu.Conform informatiilor…