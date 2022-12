Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav in care un autocar cu persoane de cetațenie greaca intrat in pasarela. Se lucreaza pentru descarcerare. Au fost alertate 6 echipaje SMURD, 6 echipaje SABIF, dar și Detașamentul Special de Slavatori. Circulația rutiera este blocata pe sensul de mers cartier Tineretului – Universitate.…

- UPDATE Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, anunta ca doua persoane sunt in stare foarte grava, dintre care una in stop cardiorespirator, in urma accidentului de autocar de la Pasajul Unirii. „Toate cele patru persoane care au ramas incarcerate au fost extrase, doua femei si doi…

- Un nou accident rutier s-a produs vineri in Pasajul Unirii din Capitala, fiind implicat un autocar in care se aflau aproape 50 de turiști greci și care a intrat in limitatorul de inalțime. Patru persoane au fost ranite, fiind necesara intervenția echipajelor de descarcerare. Traficul este complet blocat…

- Circulația rutiera in Pasajul Unirii pe sensul Universitate- bulevardul Dimitrie Cantemir este sistata pana joi, 20 octombrie, pentru evaluarea și remedierea daunelor provocate de o mașina care a luat foc, a comunicat Primaria Sectorului 4. In comunicat se mai precizeaza ca aceasta masura a fost luata…

- Șeful DSU - Raed Arafat a demontat, marți, mai multe speculații aparute dupa ce o mașina a luat foc in Pasajul Unirii. Secretarul de stat in MAI a precizat ca nu este vorba despre faptul ca autospeciala nu ar fi avut loc sa intre in pasaj. Arafat a explicat ca masinile de pompieri nu intra in spatii…

- Pe DN 1C, varianta ocolitoare de la Apahida, s-a produs duminica seara o coliziune frontala intre doua autoturisme, ca urmare a unei patrunderi pe contrasens. In urma impactului au rezultat patru victime, investigate medical. Circulația rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic…

- Doua persoane au decedat si alte doua au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier petrecut pe DN 13 (E60) Sighisoara - Targu Mures, in localitatea Acatari, in care au fost implicate doua autoturisme si un TIR. "In accident sunt implicate 4 persoane, doua de cod verde si doua de cod negru. Circulatia…