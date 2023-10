Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 11 octombrie 2023, in jurul orei 17.20, un barbat de 60 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 106K, la ieșire din Sebeș spre localitatea Daia Romana, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 33 de ani, din comuna Daia Romana. In urma […] The post…

- La data de 2 octombrie 2023, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Abrud au identificat un barbat de 39 de ani, din municipiul Sebeș, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt. Se pare ca, la data de 22 septembrie 2023, sub pretextul ca colecteaza deșeuri…

- In noaptea de 17 septembrie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit, pe raza municipiului, unde a avut loc un accident rutier, soldat cu victime omenești. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 23 de ani, din municipiul Brad, județul Hunedoara, in timp ce…

- La data de 13 septembrie 2023, in jurul orei 22.00, polițiștii din Sebeș au intervenit la un accident rutier care s-a produs la intersecție strazilor Traian cu Dorin Pavel din municipiu. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 33 de ani, din comuna Dragu, județul Salaj, in timp ce conducea…

- Secția de pompieri Sebeș a intervenit, duminica seara, in cooperare cu SALVAMONT Alba și Detașamentul de pompieri Alba Iulia, pentru acordarea primului ajutor medical calificat și descarcerare la un accident rutier produs pe raza localitații PurcarețI, intr-o zona greu accesibila. Echipajul SMURD a…

- In noaptea de 26 spre 27 august 2023, in jurul orei 3.30, un tanar de 19 ani, din localitatea Oiejdea, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, la ieșirea din localitatea Santimbru, in apropierea unei stații de alimentare cu carburant, ar fi surprins și accidentat un grup de 6 persoane,…

- La data de 30 iulie 2023, in jurul orei 20,00, pe Calea Moților din Alba Iulia, o femeie de 36 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, nu a pastrat o distanța de siguranța fața de autoturismul care circula in fața sa, condus de un barbat din Aiud, intrand in coliziune cu acesta.…