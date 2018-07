Stiri pe aceeasi tema

- Doi muncitori care reparau un panou electric la Cariera Pinoasa a Complexului Energetic Oltenia din apropiere de Rovinari s-au electrocutat. Amandoi au suferit arsuri grave. "Este vorba despre doua victime, de...

- Doi angajati ai Complexului Energetic Oltenia s-au electrocutat in timp ce incercau sa repare un transformator. Ei se aflau in apropiere de Rovinari, judetul Gorj, si au fost dusi la spital la Bucuresti.

- Un microbuz in care se aflau șase persoane a intrat in parapet. Șoferul a calcat prea tare accelerația și nu a respectat nici condițiile de drum. A pierdut controlul volantului și a facut accident. O persoana proiectata prin parbriz care era conștienta, șoferul și pasagerul din dreapta au scapat doar…

- O autotutilitara si un TIR s-au ciocnit, miercuri seara, pe DN 2H, in localitatea Milisauti. Trei dintre victime au fost incarcerate si a fost nevoie de interventia pompierior pentru scoaterea din autovehicul. Una dintre victime a fost preluata de o ambulanta care trecea prin zona,…

- Un accident rutier a avut loc pe DJ 682, la intrarea in comuna aradeana Zabrani. „A avut loc un accident rutier cu doua autoturisme si patru victime, dintre care una incarcerata”, a declarat maior George Plesca, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arad. Au intervenit un echipaj de descarcerare…

- Accident de munca extrem de grav produs astazi dimineata la un bazin de epurare din localitatea braileana Insuratei. Trei angajati ai societatii care administreaza statia de epurare se zbat intre viata si moarte.

- Trei tinere, doua de 19 ani si una de 17 ani, au murit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un accident produs din cauza vitezei, pe DN5 C, la intrarea in comuna teleormaneana Nasturelu, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Teleorman.In accident a mai fost ranita grav o…

- O fetița de trei ani este in stare grava și alți patru romani au fost raniți, in urma unui accident, care a avut loc in sudul Italiei. O mașina cu patru romani și o fetița de trei ani la bord, s-a rasturnat din cauze inca necunoscute de-a lungul strazii pe care circula. A fost ciocnita…