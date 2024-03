Accident între Târgușor și Sânmartin Un apel la 112 a anunțat sambata in jurul orei 14 un accident rutier, produs intre localitațile Targușor și Sanmartin. Din primele informații, este vorba despre un autoturism, care s-ar fi rasturnat. Sunt semnalate scurgeri de carburanți. La fața locului intervine un echipaj de descarcerare al pompierilor de la Punctul de Lucru Gherla al Detașamentului … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

