Accident între o ambulanță și două mașini în Capitală Un accident de circulație a avut loc astazi, in Sectorul 6 din București, la intersecția dintre Bulevardul Timișoara cu Strada Brașov, langa Plazza Mall. O ambulanța aflata in misiune, cu sirenele activate, a intrat in coliziune cu alte doua mașini. In urma impactului, autospeciala a fost rasturnata pe carosabil. Doua persoane au fost ranite ușor: un barbat cu traumatism cranio-cerebral minor și o doamna cu puseu de tensiune și traumatism minor la nivelul picioarelor. Este blocata circulația tramvaielor pe Str. Brasov, in ambele sensuri. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate o ambulanța și doua mașini a avut loc langa Plazza Mall, in București. In urma accidentului s-au inregistrat trei victime: doi pasageri și un șofer din cele doua autoturisme. Accidentul s-a petrecut, in Sectorul 6 din București, la intersecția dintre Blv. Timișoara…

- Un accident in care au fost implicate o ambulanța și doua mașini a avut loc langa Plazza Mall, in București. In urma accidentului s-au inregistrat trei victime: doi pasageri și un șofer din cele doua autoturisme.Accidentul s-a petrecut, in Sectorul 6 din București, la intersecția dintre Blv. Timișoara…

- La fata locului s-au deplasat mai multe autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ), politisti si jandarmi. Din primele informatii, pasagerii autobuzului au suferit mai multe contuzii, relateaza Agerpres."Un accident rutier produs…

- O fetița in varsta de 5 ani a cazut de la etajul 5 al unui bloc din Sectorul 3 din București, sambata, 16 decembrie 2023. Din fericire, copila a supraviețuit tragicului incident. Ce facea minora, cu doar cateva minute inainte sa cada in gol. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui…

- Au fost doua episoade de ninsoare in Capitala in luna decembrie, ambele bine acoperite de autoritațile din București! Traficul nu a fost afectat, iar bucureștenii nu au avut de suferit. Ninsoarea de saptamana trecuta a determinat autoritațile locale sa scoata plugurile in strada, dar și mașinile de…

- Grav accident pe soseaua Garii Catelu din Capitala. Doua mașini s-au bușit. Șapte persoane, printre care doi minori, au fost ranite. Potrivit primelor informații, cinci persoane au ramas incarcerate dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe asfalt.

- Un accident in care au fost implicate mai multe autoturisme a avut loc in Capitala. In urma evenimentului rutier, doi oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind transportați la spital. Cinci mașini au fost serios avariate in urma unui accident. S-a intamplat pe Bulevardul Camil Ressu din București.…

- Un accident grav in care au fost implicate trei mașini a avut loc in aceasta seara pe in comuna Zvoriștea. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța SMURD TIM (Terapie Intensiva Mobila), cu sprijinul a doua echipaje SAJ. Potrivit ISU, doua…