Accident îngrozitor: sunt cel puţin 16 morţi şi 40 de răniţi Accidentul s-a petrecut pe principala sosea de coasta care leaga capitala Lima de orasul Arequipa, din sud, si pe care circula numeroase autocare cu turisti.



Printre cei decedati figureaza doi germani, zece peruani si alte patru persoane cu cetatenii neidentificate, a comunicat biroul procurorului, potrivit Agerpres.



Autocarul in care se aflau a iesit de pe carosabil si a lovit opt vehicule parcate pe margine, la kilometrul 571 al autostrazii panamericane, in regiunea Arequipa, la primele ore ale zilei de luni.



Ranitii au fost transportati la spitale din orasele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

