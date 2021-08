Stiri pe aceeasi tema

- S-a actualizat lista țarilor pentru care se impune carantina la intrarea in Romania. Noua lista intra in vigoare la 1 august. ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Grecia intra in zona rosie DOCUMENT…

- Carnagiu pe sosea. Trei oameni au murit dupa ce o masina si un TIR s-au ciocnit frontal: Printre victime, un adolescent de 16 ani ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Nu mai putin de trei persoane, intre care un adolescent de 16 ani, au murit in dimineața…

- Imagini accident mortal in urma cu puțin timp. 7 persoane au murit in urma impactului dintre 1 microbuz și 1 autoturism. Intervine elicopter SMURD. foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Accident rutier in care sunt implicate 1 microbuz și 1 autoturism,…

- Cum recunosti rosiile cu chimicale. Fa testul coditei si verifica cercul alb ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Un producator agricol dezvaluie secretul rosiilor fara chimicale. Stefan Tutuianu le spune clientilor pontul prin care sa poata deosebi sortimentele…

- Doliu in lumea muzicii populare. Vestea care l-a intristat pe Grigore Lese ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Lumea muzicii populare e in doliu. S-a stins din viata Firuța, ultimul lautar al satului Islaz din Teleorman. Artistul era renumit pentru mai…

- Accident grav in Maramureș. O persoana ranita in urma impactului. Trei infracțiuni savarșite de o femeie ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Ieri, 14 iulie , la ora 21.33, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui…

- Un tanar de 18 ani din Vișeu de Sus a fost reținut pentru tentativa la viol si talharie calificata ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 Ieri, ora 15.45, urmare a probatoriului administrat de polițiștii din Vișeu de Sus pe numele tanarului de 18 ani, a fost…

- Accident cumplit intre un TIR si un microbuz. Sunt 17 victime. PLANUL ROSU de interventie a fost activat! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz si…