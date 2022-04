Accident în Sibiu: Microbuz în care se aflau 12 persoane, răsturnat pe DN 14 Un microbuz in care se aflau 11 adulti si un copil s-a rasturnat, marti dimineata, pe DN 14, in judetul Sibiu, mai multe persoane primind ingrijiri medicale. Traficul este ingreunat. Accidentul s-a produs pe DN 14, intre Medias si Brateiu, unde un microbuz de transport persoane s-a rasturnat in afara carosabilului. „Din informatiile primite de la fata locului sunt implicate 12 persoane (11 adulti si un copil de 5 ani) toate autoevacuate din microbuz, constiente”, a transmis ISU Sibiu, care intervine cu un echipaj de descarcerare si un echipaj SMURD. Acolo sunt si 2 echipaje SAJ. Fortele intervin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele SMURD au evaluat 5 persoane dintre care: un copil de 5 ani, și parinții acestuia; in urma evaluarii au refuzat transportul la spital, potrivit Ora de Sibiu. Ambulanțele SAJ au transportat la spitalul din Mediaș un tanar de 15 ani cu TCC acut inchis, unul de 17 ani cu traumatism humerus și…

- Un microbuz pentru transportul persoanelor s-a rasturnat pe DN 14, intre Mediaș și Brateiu, anunța ISU Sibiu. Din informațiile primite de la fața locului sunt implicate 12 persoane (11 adulți și un copil de 5 ani) toate autoevacuate din microbuz, conștiente. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un microbuz in care se aflau 11 adulti si un copil s-a rasturnat, marti dimineata, pe DN 14, in judetul Sibiu. Mai multe persoane au fost ranite. Traficul in zona este ingreunat. Accidentul s-a produs pe DN 14, intre Medias si Brateiu, unde un microbuz de transport persoane s-a rasturnat in afara carosabilului.…

- FOTO: Un microbuz cu 12 persoane s-a rasturnat pe DN 14, langa Mediaș. Toate s-au autoevacuat Un microbuz pentru transportul persoanelor s-a rasturnat marți dimineața, pe DN 14, intre Mediaș și Brateiu, anunța ISU Sibiu. Din informațiile primite de la fața locului sunt implicate 12 persoane (11 adulți…

- Un microbuz de transport persoane s a rasturnat in aceasta dimineata pe DN 14, intre Medias si BrateiuPotrivit ISU Sibiu, din informatiile primite de la fata locului sunt implicate 12 persoane 11 adulti si un copil de 5 ani toate autoevacuate din microbuz, constiente. "ISU Sibiu a intervenit cu un echipaj…

- „Din informatiile primite de la fata locului sunt implicate noua persoane, toate autoevacuate din microbuz, constiente”, arata ISU.Potrivit IPJ, din primele cercetari efectuate rezulta ca soferul unui microbuz destinat transportului de persoane, care conducea pe DN 1, directia Sibiu - Brasov, la km…

- Traficul rutier este oprit luni dimineata intre Medias si Sibiu, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule si care s-a soldat cu moartea unei persoane si cu ranirea altor trei, scrie News.ro . „Traficul este intrerupt pe DN 14 Medias – Sibiu, in afara localitatii Slimnic, judetul…

- Forțe alocate:- 2 echipaje SMURD- 1 echipaj descarcerare - 1 echipaj SAJLa fața locului se acorda ingrijiri medicale pentru 4 persoane implicate, conștiente. Intervenția se afla in dinamica.Accident rutier pe DN14, km 48+400m, pe raza localitații Tarnava. In accident sunt implicate 2 autoturisme care…