Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la un accident rutier in localitatea Lenauheim. In accident a fost implicat un autoturism, in care se aflau 3 persoane (2 adulti, barbați si un copil de 12 ani). In urma impactului, cele 3 persoane au fost aruncate din autoturism. La locul intervenției s-au deplasat…

- La locul interventiei s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si patru subofiteri din cadrul Statiei de pompieri Sannicolau Mare si Lenauheim, doua ambulante SAJ si un echipaj de politie. „ISU Timis intervine la un accident rutier in localitatea Lenauheim. In accident este implicat un…

- Un accident rutier s-a produs astazi pe raza localitatii timisene Lenauheim, dupa ce soferul autoturismului in care se aflau trei persoane a intrat intr-un cap de pod pe care l-a rupt. The post Accident grav in Timiș: Doi morți, un minor transportat la spital in stare critica. UPDATE: Șoferul era tatal…

- Doi barbați și-au pierdut viața, duminica la pranz, intr-un accident produs la Lenauheim. In mașina se mai afla și un copil de 12 ani, care a fost dus la spital inconștient si cu multiple traumatisme. Șoferul nu avea permis și este tatal minorului grav ranit. The post Tragedie la Lenauheim: doi morți…

- Șoferul unui autoturism cu volanul pe partea dreapta, in varsta de 45 de ani, a vrut sa depașeasca un camion, pe o portiune cu linie continua, si s-a izbit de autoturismul condus regulamentar de Luminita Trifan, scrie guraialomitei.com. In urma impactului, masina consilierului s-a rasturnat…

- Trei imigranti si-au pierdut viata, iar alti sapte au fost raniti, dupa ce vehiculul in care acestia se aflau a iesit de pe o sosea din nordul Greciei si s-a rasturnat, a anuntat Politia, potrivit site-ului agentiei de stiri Reuters.

- ACCIDENT MORTAL cu 5 mașini implicate, in Franța. Șoferul unui autotren, inmatriculat in ALBA, implicat in eveniment, a decedat. Se cauta identitatea acestuia Un accident rutier mortal in care au fost implicate cinci autotrenuri s-a soldat cu cel puțin doi morți și trei raniți, joi, 7 iunie, in jurul…

- Cel putin doua persoane au decedat, printre care si un roman, iar alte 18 au fost ranite, dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un camion cu remorca in apropiere de orasul italian Torino, au anuntat autoritatile, potrivit postului Sky News, citat de Mediafax . Printre persoanele decedate se numara…