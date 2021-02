Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de masini au fost facute praf intr-un accident de proportii, pe o autostrada interstatala din Texas. Cel putin 6 morti si 65 de raniti este bilantul tragic al evenimentului rutier... The post Peste 100 de masini facute praf, 6 morti si 65 de raniti, dupa un accident de proporții, pe o autostrada…

- Un accident dramatic a avut loc pe o șosea din Texas, unde șase persoane au murit, 65 au fost ranite, in coliziune fiind implicate nu mai puțin de 133 de mașini. Autoritațile au intervenit de urgența, fiind vorba despre o adevarata tragedie.

- Cel puțin 6 oameni au murit și zeci au fost raniți intr-un accident in lanț in care au fost implicate peste 130 de mașini. Carambolul s-a produs pe o autostrada din Texas din cauza poleiului, care

- Cel puțin sase oameni au murit și alte zeci au fost raniți intr-un accident in lanț in care au fost implicate peste 130 de mașini. Carambolul s-a produs pe o autostrada din Texas, din cauza poleiului, care a facut imposibila franarea, anunta digi24 . Tiruri, dubite, mașini mici, toate au sfarșit unele…

- Cel puțin 6 oameni au murit și zeci au fost raniți intr-un accident in lanț in care au fost implicate peste 130 de mașini. Carambolul s-a produs pe o autostrada din Texas din cauza poleiului, care a facut imposibila franarea.

- Un grav accident rutier a avut loc in Salva – Bistrița-Nasaud, in seara de miercuri. Un autoturism nu a acordat prioritate unei alte mașini care circula regulamentar, lovind-o in plin. Aceasta de pe urma a ricoșat in rezervorul unui autotren, spargandu-l. Pompierii au intervenit rapid pentru a preveni…

- Accident rutier in aceasta seara in Baia Mare, cu implicarea a doua autoturisme. Coliziune s-a produs la intersectia strazilor Culturii si G Cosbuc. Imediat dupa accident unul dintre șoferi ar fi fugit de la fața locului, incercand sa se ascunda in scara unui bloc. El a fost prins de polițiști. A fost…

- Astazi, pe strada Mihai Viteazul din municipiul Reghin, a avut loc un accident de circulație in care șoferul unui autoturism a facut prapad pe carosabil. Update ISU Mureș: Pompierii de la Detașamentul de Pompieri Reghin, au intervenit pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire și stingere a…