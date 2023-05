ACCIDENT în Jucu. A intrat cu mașina într-un restaurant, doi bărbați au primit îngrijiri medicale – FOTO Un accident rutier a avut loc azi-noapte, in jurul orei 03.50, pe DN1C-E576, in localitatea Jucu de Mijloc. Din primele cercetari efectuate de polițiști la fața locului, a rezultat ca un tanar in varsta de 19 ani, din județul Maramureș, care se deplasa dinspre Gherla inspre Cluj-Napoca, la km 17+847m ar fi parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un imobil din proximitatea drumului, respectiv un restaurant in care nu se aflau persoane in acel moment. In autoturism se aflau alți trei barbați, iar cei doi pasageri de pe bancheta din spate au necesitat ingrijiri medicale de specialitate.… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

