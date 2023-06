Accident în Gai: o persoană a fost rănită Un accident de circulație a avut loc in cartierul aradean Gai, pe strada Hatman Arbore, colț cu strada Meșterul Manole. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și a rezultat o victima, conștienta și neincarcerata. La fața locului a sosit o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad, Vom reveni cu amanunte. The post Accident in Gai: o persoana a fost ranita first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Accident in Gai: o persoana a fost ranita appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier brutal s-a petrecut cu puțin timp in urma pe strada Dorobanților din Arad. Un autoturism scapat de sub control s-a infipt pur și simplu in zidul unei case. Fotografiile cu mașina distrusa de impact circula deja pe rețelele de socializare. Vom reveni cand vom primi informații oficiale…

- O persoana s-a aruncat in aceasta dimineața de pe podul de la Gradiște, partea cu gara. Dupa cum a informat Serviciul de Ambulanța Județean Arad, aceasta, un barbat de 59 ani, a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind consemnat decesul. La fața locului au fost trimise o ambulanța și un echipaj…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe strada Rebreanu colț cu strada Clujului. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-o casa. Din primele informații exista o singura victima care este conștienta. La fața locului este așteptata o ambulanța a…

- Un accident rutier a avut loc la Pancota. In evenimentul rutier, o tamponare intre doua autoturisme, au rezultat patru victime, trei adulți și un copil de 11 ani. La fața locului a sosit o ambulanța de la Ineu a Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Cadrele medicale au consultat cele patru victime,…

- Un accident rutier a avut loc pe DN 79, Arad-Oradea, dupa intersecția cu DJ 792 C, Curtici-Santana. In urma evenimentului rutier au rezultat trei victime, doua femei și un barbat. La fața locului au sosit mai multe ambulanțe de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad, substația Santana. Cadrele medicale…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp, pe DN 7, Pecica-Nadlac. Conform primelor informații, in evenimentul rutier sunt implicate un TIR și un autoturism. „Se deplaseaza descarcerarea mica și AT 5003 MAN cu șapte subofițeri și doi soldați de la Detașamentul Arad. Este posibil un incendiu…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp in Aradul Nou, pe strada Zimbrului. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. O persoana a fost accidentata și a fost solicitata o ambulanța a Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Vom reveni cu amanunte. The post Accident in Aradul…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin la Chelmac. Doua autoturisme sunt implicate in evenimentul rutier. Conform primelor informații, este o victima conștienta și neincarcerata. La fața locului a plecat un echipaj de la Lipova al Serviciului de Ambulanța Județean Arad. Vom reveni cu amanunte.…