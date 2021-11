Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 15 ani si-a pierdut viata intr-un accident produs noaptea trecuta, in localitatea doljeana Intorsura. Alte trei persoane au fost ranite in urma accidentului. Politistii au stabilit ca o tanara de 20 de ani a pierdut controlul directiei, a lovit un copac si un stalp si s-a rasturnat. Potrivit…

- O tanara de 15 ani si-a pierdut viata intr-un accident produs noaptea trecuta, in localitatea doljeana Intorsura. Alte trei persoane au fost ranite in urma accidentului. Politistii au stabilit ca o tanara de 20 de ani a pierdut controlul directiei, a lovit un copac si un stalp si s-a rasturnat. Potrivit…

- Doua persoane au murit, iar alte patru, intre care 3 copii, au fost ranite intr-un accident produs luni seara in județul Dambovița. Potrivit IPJ, accidentul s-a produs pe DN 7, in Tartașești, unde a avut loc o coliziune intre doua autoturisme. In urma impactului, un barbat de 79 de ani și o femeie de…

- O mașina in care se aflau cinci copii cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani s-a izbit, sambata dimineața, de un parapet și s-a rasturnat in județul Arad. In urma impactului, un copil de 14 ani și-a pierdut viața, iar alți trei de 12, 13 și 14 ani au fost raniți, potrivit Hotnews . Accidentul a avut…

- Un tanar de 14 ani a murit sambata dimineața iar alți trei minori au fost ușor raniți intr-un accident produs in județul Arad. Potrivit IPJ Arad, accidentul a avut loc in apropierea localitații Berechiu. O mașina in care se gaseau 5 persoane a parasit partea carosabila, a lovit un parapet și s-a rasturnat…

- Tragedia a avut loc in Tauții Magherauș. Unul dintre șoferi a plecat in urmarire, impreuna cu un prieten, dupa ce i s-a parut ca fosta lui iubita a coborat dintr-o alta mașina. Speriat, șoferul urmarit a sunat la 112 și a anunțat totul.Accidentul s-a produs in momentul in care tanarul agresiv a intrat…

- In urma impactului, mașina și-a continuat deplasarea, unde au fost acroșați trei pietoni. Unul dintre aceștia, o femeie de 60 de ani a murit, iar ceilalți doi au fost transportați la spital pentru primirea ingrijirilor de specialitate.Potrivit reprezentanților ISU Cluj, la locul producerii accidentului…

- O femeie de 77 de ani și o fetița de 11 ani au fost lovite mortal, marți seara, de o mașina, in județul Dolj. Autoturismul a intrat in ele cand erau așezate pe un cap de pod din fața casei. Conform Poliției Dolj, accidentul s-a produs in localitatea Valea Stanciului. O mașina condusa de o femeie de…