ACCIDENT ÎN CRASNA ÎN PRIMA ZI DIN AN La data de 1 ianuarie 2024, in jurul orei 03.00, un tanar de 20 de ani, din comuna Crasna, județul Salaj, in timp ce conducea un autoturism pe strada Panoramei din localitatea Crasna, in imprejurari care urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, iar intr-o curba ușoara la dreapta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și ar fi patruns pe sensul opus de circulație, intrand intr-un copac, in afara parții carosabile. In urma accidentului rutier, conducatorul autoturismului, precum și alți trei tineri, de 15, 16 și 19 ani, toți… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 25 decembrie a.c., la ora 15.00, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea salajeana Ciumarna s-a produs un accident rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca, un tanar de 21 de ani, din localitatea Chichișa, in timp ce conducea…

- Miercuri, 13 decembrie a.c., la ora 16.31, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Zalau au fost sesizați in urma unui apel 112 cu privire la faptul ca, intre localitațile salajene Aghireș și Meseșenii de Jos, s-a produs un eveniment rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat…

- La data de 1 decembrie a.c., in jurul orei 19.00, pe D.N. 1 F, intre localitațile salajene Poarta Salajului și Sanmihaiu Almașului, un tanar de 20 de ani, din localitatea Sanmihaiu Almașului, in timp ce conducea un autoturism, in imprejurari care urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, nu ar fi…

- Joi, 16 noiembrie a.c., in jurul orei 20.04, polițiștii Secției nr. 7 Poliție Rurala Nușfalau au fost sesizați ca, in localitatea Cosniciu de Jos, județul Salaj, are loc un scandal in familie. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca cele sesizate se confirma și au identificat un barbat de…

- Marți, 14 noiembrie a.c., la ora 16.05, pe D.N. 1 H, in localitatea salajeana Jibou, un barbat de 63 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Jibou – Var, pe un sector de drum in aliniament, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite in urma cercetarilor, ar fi parasit…

- La data de 4 noiembrie a.c., la ora 16.14, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, intre localitațile salajene Horoatu Crasnei și Crasna a avut loc un accident rutier. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat ca, un barbat de 50 de…

- La data de 8 octombrie a.c., la ora 17.45, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați in urma unui apel 112, cu privire la faptul ca, in localitatea Crasna a avut loc un accident rutier. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constat ca, o femeie de 35 de ani, din localitatea Peceiu,…

- Astazi, 8 octombrie a.c., la ora 17.45, polițiștii din Jibou au fost sesizați in urma unui apel 112 cu privire la faptul ca, in localitatea salajeana Napradea, a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la fața locului, iar din cercetarile preliminare efectuate a reieșit…