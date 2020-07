Accident în Blaj, provocat de un tânăr fără permis, care a pierdut controlul volanului Un tanar din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara a deține permis și a provocat accident. A intrat cu mașina in doua autoturisme parcate. Potrivit IPJ Alba, miercuri, polițiștii din Blaj au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier petrecut pe strada Pacii și soldat cu pagube materiale. Un […] Citește Accident in Blaj, provocat de un tanar fara permis, care a pierdut controlul volanului in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

