- In timp ce conducea un autoturism pe DN 29 din comuna Dumbraveni, un localnic de 27 de ani a surprins și accidentat usor un barbat de 61 de ani, din aceeasi localitate, angajat in traversarea neregulamentara a drumului, prin loc nepermis si fara sa se asigure corespunzator. Accidentul a avut loc ...

- Un barbat din Vaslui a fost ranit, vineri, in timp ce incerca sa repare o masina ridicata pe un cric. La un moment dat, masina a cazut, barbatul fiind prins sub ea. Vecinii, alertati de tipete, i-au venit in ajutor si l-au scos pana la sosirea pompierilor.

- Un tanar in varsta de 20 de ani, din orașul Gura Humorului, a provocat un accident in orașul-stațiune din cauza starii avansate de ebrietate in care se afla la volanul unei mașini. Acesta pur și simplu s-a izbit cu autoturismul in mașina din fața sa, care a ajuns pana intr-un gard. Accidentul s-a ...

- Miercuri, 14 ianuarie, în jurul orei 14.20, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase, în colaborare cu polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla, au depistat și identificat în trafic un barbat, în vârsta de 36 de ani, din municipiul Cluj-Napoca,…

- Accident grav, in noaptea de marți spre miercuri, pe DN 68A, in apropiere de Lugoj. O tanara de 26 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu mașina, pe Dealul Viilor. Accidentul a avut loc puțin inainte de miezul nopții. Autoturismul condus de tanara a parasit carosabilul și s-a dat peste…

- UPDATE: Accidentul s-ar fi produs din cauza neacordarii de prioritate. O soferita care conducea autoturismul marca Renault nu a acordat prioritate si a intrat intr-un autoturism marca Volkswagen! In urma impactului, autoturismul in care se afla soferita, alaturi de doi copii, s-a rasturnat. Din fericire,…

- Accident grav in Timiș, in aceasta dimineața. O mașina in care se aflau patru persoane, intre care doi copii, a lovit un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. In urma impactului extrem de violent, un barbat a decedat, iat cei doi copii și femeia au fost grav raniți. Accidentul sa-a petrecut in apropiere…

- Astazi, in jurul orei 13:00, pe raza municipiului Cluj-Napoca, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. Un tanar, de 22 de ani, din Bistrița, in timp ce conducea un autoturism pe strada Octavian Petrovici, din municipiu, in timpul efectuarii manevrei de mers cu spatele a surprins…