Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul echipei Lazio Roma, Ciro Immobile, a suferit duminica un accident rutier, masina sa fiind lovita de un tramvai, relateaza L"Equipe. Accidentul a avut loc la Roma. "Din fericire, sunt bine, doar ma doare putin bratul", a declarat fotbalistul. Masina jucatorului a fost distrusa complet. Fiicele…

- Incidentul s-a petrecut duminica dimineața, dupa ce un tramvai a intrat in mașina lui Ciro Immobile, nu departe de Stadionul Olimpico din Roma, informeaza Gazzetta dello Sport . „Tramvaiul a trecut pe culoarea roșie a semaforului. Din fericire sunt bine, ma doare doar puțin brațul”, a declarat capitanul…

- Dimineața de duminica inspaimantatoare pentru Ciro Immobile. Atacantul lui Lazio, in timp ce se afla la volanul mașinii sale, a intrat in coliziune cu un tramvai la Roma. Primele informații vorbesc despre 7 persoane ranite, transportate la spital, anunța Mediafax.Fotbalistul a ieșit din Land Rover-ul…

- Un adolescent de 19 ani a murit marți pe Șoseaua de Centura a municipiului Suceava, unde ieșise impreuna cu patru prieteni la volanul BMW-ului sau pe care abia il achiziționase. Trei dintre ceilalți tineri sunt in stare critica, in spital, scrie Observator News . Bolidul condus de Ovidiu a ieșit de…

- Doua mașini s-au ciocnit luni, 13 martie in jurul orei 4.40 dimineața in municipiul Suceava in zona sensului giratoriu de la Dedeman. Accidentul a fost provocat de o mașina cu numere de Anglia care a patruns pe contrasens și a izbit o mașina care circula regulamentar. Mașina cu numere straine era condusa…

- Continue reading Accidentul de noaptea trecuta de pe strada Muncii, soldat cu ranirea unei persoane, a fost provocat de un șofer care a intrat in coliziune cu mașina care il preceda at Info real.

- ACCIDENTUL de la Daia Romana, provocat de o adolescenta de 16 ani din Sebeș, care a condus mașina tatalui. Fata este grav ranita Accidentul grav produs luni, in jurul orei 13:30, pe raza localitații Daia Romana, a fost provocat de o adolescenta in varsta de 16 ani, din Sebeș. Tanara ar fi condus autoturismul…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Audi), dublu campion mondial de raliuri si triplu castigator la Dakar, care a fost nevoit sa abandoneze in etapa a noua (10 ianuarie) a Raliului Dakar, care s-a desfasurat in Arabia Saudita, dupa ce s-a rasturnat cu masina la km 5, fiind apoi transportat la spital din…