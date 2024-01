Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 23 ianuarie a.c., in jurul orei 14.00, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Cosmonauților. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, o femeie de 51 de ani din Salsig, aflata in calitate de pieton, a fost surprinsa…

- Un accident rutier s-a petrecut , astazi la pranz, pe Calea București, din municipiul Craiova, in urma caruia o femeie a fost ranita. Potrivit IPJ Do lj, un tanar de 19 ani, din municipiul Craiova, conducea un autoturism pe Calea București. El nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism ce…

- Marți, 16 ianuarie, in jurul orei 18.00, polițiștii rutieri din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Culturii din municipiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca o femeie de 55 de ani din Baia Mare, aflata la volanul unui autoturism, in efectuarea virajului…

- O femeie de 55 de ani din judetul arges a ajuns in aceasta dimineata la spital dupa ce a fost acrosata de un tren de clatori in timp ce traversa calea ferata. Potrivit IPj Arges, in ziua de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 07:00, politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Arges au fost sesizati…

- Scandal pe o strada din Alba Iulia: O femeie a fost batuta de un barbat și soția sa. Principalul suspect, reținut de poliție Un barbat a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia, dupa ce alaturi de soția sa au batut o femeie, pe o strada din oraș. Deși conflictul a avut loc vineri seara, 5 ianuarie,…

- Un accident rutier, in care au fost implicate un camion și un autoturism, s-a produs in localitatea Bucea, din comuna Negreni. Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin sunt cei care au intervenit pentru a asigura masuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor la acest accident. „In accident…

- O femeie in varsta de 76 ani a murit vineri, 24 noiembrie, dupa ce ar fi fost agresata de un barbat pe o strada din Sectorul 6. Politistii au reusit sa il prinda pe suspect, acesta fiind imobilizat, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, Sectia 20 de Politie a fost sesizata, prin…

- Ieri, 08 noiembrie, la ora 15.25, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Vasile Lucaciu din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de catre o femeie de 43 de ani din Baia Mare, a intrat in coliziune fața spate…