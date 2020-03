Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia este blocata pe soseaua de centura din Bucuresti, dupa ce un TIR și 3 mașini s-au ciocnit. Patru persoane sunt ranite, din care doua sunt incarcerate.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca pe șoseaua de centura a Bucureștiului, intre orașul Pantelimon…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața, pe șoseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Doua mașini s-au lovit, in sensul giratoriu aflat la intersecția cu drumul spre Drambar. In accident au fost implicate doua autoturisme, un Opel și un Chevrolet. Citește FOTO: ACCIDENT pe șoseaua de centura…

- Circulatie este restrictionata duminica, pe DN1, la Azuga, sensul de mers spre Ploiesti, dupa un accident in care au fost implicate trei masini, notaeza news.ro.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1 Brasov – Ploiesti, la kilometrul 137, in statiunea…

- Traficul este inchis pe Autostrada Soarelui, in zona localitații Fundulea, dupa ce o masina a luat foc. Este afectata circulația catre Capitala, transmite Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca incepand cu ora 16.15, traficul rutier, pe sensul catre…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata pe DN79 Oradea – Arad, in localitatea Avram Iancu din Bihor, dupa ce un tractor a intrat in coliziune cu un autoturism.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in județul Bihor, pe DN79…

- Doua trenuri s-au ciocnit intre stațiile Colli Aminei și Piscinola pe Linia 1 a metroului din Napoli.Potrivit presei italiene, in urma coliziunii, 10 pasageri si trei conducatori de tren au ajuns la spital cu rani usoare.Circulatia pe linie a fost sistata.

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs in jurul orei 05:50, pe centura Valcele-Apahida. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 52 ani, din Cluj-Napoca, pe fondul consumului de alcool, a patruns pe sensul opus de circulație, intrand in coliziune…

- Circulatia auto pe soseaua de centura a Sucevei se derula la orele pranzului extrem de dificil.Din cauza faptului ca s-a format un strat de gheata pe carosabil, tirurile, dar si masinile mai mici, au avut mari greutati in a se deplasa, in special intre viaductul care traverseaza raul Suceava si ...