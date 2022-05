Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT GRAV pe autostrada A1 Deva-Nadlac. Un barbat a murit dupa impact intre un autoturism și un TIR Un barbat și-a pierdut viața, duminica, intr-un accident rutier petrecut pe autostrada A1 Deva-Nadlac. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un TIR. Centrul InfoTrafic din Inspectoratul…

- Un șofer a murit, miercuri dupa-amiaza, lovit de un camion, dupa ce a coborat sa stinga flacarile izbucnite la mașina sa, pe Autostrada A1 Deva-Nadlac, in orașul Arad. ​Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva – Nadlac, la kilometrul 541, in…

- O coloana lunga de mașini s-a format vineri pe autostrada A1, in județul Timiș. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca vineri, dupa amiaza, este aglomerație pe sensul catre Deva al autostrazii A1 Deva – Arad. Numeroase mașini se afla la nodul rutier din localitatea…

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de luni, 25 Aprilie 2022, ora 17:10, pe DN 2, in zona localitații Cleja din județul Bacau. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, pe DN 2 Bacau-Adjud, in zona localitații Cleja, județul Bacau, s-a produs un accident rutier…

- Trafic oprit pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. Un TIR a luat foc in mers Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat luni dupa-amiaza ca pe autostrada A1 Sibiu-Deva, kilometrul 273, sensul catre Sibiu, in zona orașului Saliște, județul Sibiu, a izbucnit un incendiu la un autocamion.…

- Sase autovehicule au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier care a avut loc pe autostrada A1 Timisoara - Deva. Trei persoane, printre care si un copil, au murit, iar alte trei sunt ranite. Traficul rutier este blocat. In accidentul produs pe autostrada A1, in zona localitatii Margina din judetul…

- In aceasta noapte, in jurul orei 00.30, a avut loc un accident rutier grav pe Autostrada A1, la 5 km de frontiera cu Ungaria.Potrivit reprezentantilor IPJ Arad, din cercetari a reiesit ca un barbat de 60 de ani, cetatean irlandez, care conducea un microbuz pe autostrada A1, din directia Arad spre Nadlac…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza miercuri, 2 martie, ca traficul a fost reluat pe ambele benzi pe Autostrada A1 pe sensul Pitesti ndash; Bucuresti, in urma accidentului produs la kilometrul 18, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Ilfov.Potrivit sursei citate,…