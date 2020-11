Accident grav pe autostrada A1 Lugoj-Deva Un grav accident rutier a avut loc, in aceasta dimineața, pe autostrada A1, la km 434, in apropiere de nodul rutier Margina, pe sensul de mers Lugoj – Deva. In accident a fost implicata o autoutilitara, care a acroșat un autotren, apoi a ricoșat in parapetul median. In urma impactului, șoferul autoutilitarei a ramas incarcerat. La locul accidentului s-au deplasat o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și un echipaj SAJ. Victima incarcerata a fost extrasa de echipa de la descarcerare și predata echipajului medical… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

