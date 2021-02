Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari timișeni au fost solicitați, marți dimineața, sa intervina la un accident rutier care s-a petrecut pe drumul european E70, la ieșirea din localitatea Remetea Mare, spre Timișoara. In accident a fost implicat un autoturism și un autotren parcat pe marginea parții carosabile. In urma…

- Potrivit unor surse din ancheta citate de Realitatea PLUS, polițiștii din Timiș au reușit sa afle cine este victima. Este vorba despre un localnic de 42 de ani care locuia fosrte aproape de locul tragediei. Vecinii acestuia susțin ca barbatul obișnuia sa consume alcool des. Cel mai probabil, in noaptea…

- Descoperire macabra, in aceasta dimineața, dupa un apel la 112 – un cadavru a fost gasit carbonizat intr-o mașina. Vehiculul a fost descoperit la ieșirea din localitate, pe camp, la capatul strazii Bucegi. Cadavrul era așezat pe locul șoferului, iar mașina era, de asemenea, distrusa de flacari. Polițiștii…

- GRAV… Pompierii hușeni intervin in aceste momente pe raza localitații Valea Grecului, acolo unde s-a produs un accident rutier, in care mai multe persoane aflate intr-un autoturism au vazut moartea cu ochii, dar au scapat nevatamate, ca prin minune. “Secția de pompieri Huși intervine cu o autospeciala…

- Rata de infectare cu Covid-19 a ajuns, miercuri, 9 decembrie, la 10,74 la mia de locuitori la Remetea Mare, localitate de langa Timișoara. La Lugoj și Timișoara, rata de infectare este in scadere miercuri, 9 decembrie, fața de ziua precedenta, conform situației transmise de Prefectura Timiș.

- Pompierii militari au intrat in alerta, vineri seara, in jurul orei 22,25, cand in urma unui apel la 112 au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea unui incendiu care a izbucnit intr-o anexa gospodareasca, in Giroc. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe echipaje de salvatori cu…

- Surpriza de proporții, in aceasta dimineața, pentru angajații companiei Cons Electrificare – CEI – cand s-au apucat sa descarce un camion incarcat cu tuburi din plastic in depozitul de la Remetea Mare. Dupa ce au scos din TIR mai multe tuburi, muncitorii au dat in mijlocul remorcii de doi migranți.…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați astazi, la ora 13.00, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un autoturism, pe Calea Aradului din Timișoara. „Avand in vedere faptul ca apelantul care a anunțat incendiul a menționat ca acesta este parcat in apropierea unei stații de alimentare cu combustibil,…