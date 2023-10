Planul Roșu de intervenție a fost activat, luni seara, dupa ce un autocar cu peste 80 de pasageri la bord s-a rasturnat langa Harșova, județul Constanța. Mai multe persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Autocar cu peste 80 de oameni la bord, rasturnat langa Harșova. Plan Roșu de intervenție activat Primele date de la fața locului spun ca in vehicul se aflau 83 de pasageri ucraineni. Intr-o prima faza, 5 persoane au ramas blocate in interior. Informațiile ulterioare spun ca toți pasagerii sunt conștienți și stabili, 3 persoane avand nevoie de ingrijiri medicale . Accidentul a avut loc in apropiere…