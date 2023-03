Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost transportate la spital, duminica, dupa ce un autoturism si o ambulanta de la SAJ Iasi s-au ciocnit, pe un drum judetean din localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Iasi, au transmis reprezentanții ISU. Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu, comuna Tiganasi,…

- Trei persoane, intre care si un copil de doi ani, au ajuns, vineri, la spital, dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier, in care au fost implicate trei autovehicule, provocat de un sofer drogat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, Politia Galati…

- Șase persoane au ajuns duminica seara la spital, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier Sursa articolului: Accident in Balaușeri: șase persoane, la spital! Un minor de 5 ani e in stare grava Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Opt persoane au fost ranite și au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs in județul Suceava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Polițiștii rutieri au intervenit in ajunul Craciunului, la ora 16:30) la un eveniment rutier soldat cu ranirea mai multor persoane. Din primele verificari efectuate s-a stabilit faptul ca ar fi avut loc o coliziune intre 3 auto, (Era staționat) pe DN 7, Caineni, in urma careia a rezultat ranirea ușoara…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, vineri la orele amiezii, pe DN 71, pe raza localitații Dealu Mare. In urma coliziunii, doua persoane au fost ranite. Victimele au primit ingrijiri medicale la fața locului, dar in schimb, au refuzat transportul la spital. Pentru o scurta…

- Accident rutier grav in care un autocar cu persoane de cetațenie greaca intrat in pasarela. Se lucreaza pentru descarcerare. Au fost alertate 6 echipaje SMURD, 6 echipaje SABIF, dar și Detașamentul Special de Slavatori. Circulația rutiera este blocata pe sensul de mers cartier Tineretului – Universitate.…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a 4 persoane a avut loc astazi, 18 decembrie 2022, in jurul orei 14.40, pe raza localitații Bistra. „Stația de pompieri Campeni intervine cu o autospeciala, un echipaj de prim ajutor și doua ambulanțe SAJ, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare…