ACCIDENT GRAV la Cămărașu! Doi copii se zbat între viață și moarte după ce au fost loviți de o mașină Doi copii au fost loviți grav de o mașina care efectua o depașire neregulametara în localitatea Camarașu. Unul dintre cei doi copii a fost resuscitat cu succes de medici, în timp ce al doilea a fost transportat și el de urgența la UPU Cluj cu traumatisme grave. "Un autoturism a depașit neregulamentar, dupa care a intrat în impact cu autoturismul pe care intenționa sa îl depașeasca. Primul conducator auto intenționa sa intre într-o curte, moment în care autoturismul intrat în depașire a intrat în coliziune și ajunge pe sensul… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii, in varsta de 8 si 12 ani, au fost raniti grav, vineri seara, in comuna Camarasu din judetul Cluj, dupa ce au fost loviti de o masina, in timp ce se aflau pe marginea drumului. Autoturismul a ajuns pe contrasens in urma impactului cu o autoutilitara. Cel mai mic dintre copii a fost resuscitat,…

- Doi copii, in varsta de 8 si 12 ani, au fost raniti grav, vineri seara, in comuna Camarasu din judetul Cluj, dupa ce au fost loviti de o masina, in timp ce se aflau pe marginea drumului. Autoturismul a ajuns pe contrasens in urma impactului cu o autoutilitara. Cel mai mic dintre copii a fost resuscitat,…

- Un grav accident de circulație, soldat cu doi minori raniți, intre care unul in stare critica, s-a produs vineri seara, in jurul orei 18:30, pe raza localitații Camarașu. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, in urma unei depașiri neregulamentare, a colizionat cu autovehiculul…

- Doi copii au fost raniți grav, vineri seara, in localitatea Camarașu, județul Cluj, de o mașina aflata in depașirea unui alt autoturism, care semnalizase intrarea in curte. Cei doi copii se aflau pe trotuar, potrivit Mediafax.ro.Potrivit Poliției Cluj, accidentul din localitatea Camarașu s-a…

- Doi copii cu varsta de aproximativ 10-12 ani au fost accidentați vineri seara la Camarașu, in județul Cluj. O mașina implicata intr-o coliziune i-a lovit pe cei doi copii, aflați pe marginea drumului. La locul accidentului a intervenit in urma apelului la 112 o autospeciala cu modul de descarcerare…

- Doi copii cu varsta de aproximativ 10-12 ani au fost accidentați vineri seara la Camarașu, in județul Cluj. La locul accidentului a intervenit in urma apelului la 112 o autospeciala cu modul de descarcerare și trei echipaje SMURD. Din primele informații, cei doi copii sunt in stare grava. Pentru unul…

- Anamaria Ferentz a primit foarte multe mesaje si ganduri bune pe rețelele de socializare. Vedeta a tinut sa multumeasca public tuturor pentru cuvintele frumoase si a marturisit ca se simte foarte bine și ca acum apreciaza mult mai mult fiecare clipa petrecuta in viata. „Va mulțumesc tuturor…

- Un șofer care circula prin localitatea Camarașu din județul Cluj cu o autoutilitara inmatriculata in județul Mureș, din cauza faptului ca nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, intr-o curba a pierdut controlul asupra volanului. Mașina a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat cu roțile in sus, pe…