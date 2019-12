Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, printre care un copil de noua ani, au fost transportate la spital, sambata seara, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autobuz STB, pe Calea Dorobanti din capitala, in apropierea Colegiului National "I.L. Caragiale".

- Un accident rutier a avut loc la iesire din Constanta, sens de mers catre Valu lui Traian, imediat dupa podul de la autostrada, informeaza Seviciul de Ambulanta Judetean Constanta. In accident sunt implicate trei autoturisme. Victimemele sunt o femeie insarcinata, constienta, care este preluata de ambulanta…

- Doua microbuze s-au ciocnit violent pe strada Caucaz din Durlesti. In urma impactului, ambele vehicule au fost avariate grav, iar unul dintre microbuze s-a rasturnat pe carosabil.Imagini de la fata locului au fost postate pe o retea de socializare.

- Accident in aceasta dimineața, pe strada Iuliu Maniu din Timișoara. Doua mașini au fost implicate, una care staționa pe marginea drumului și una aflata in mers. Unul dintre autoturisme a ajuns pe treptele unui magazin. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe. Doua…

- Accident grav in Maramures. Alcool la volan, autoutilitara rasturnata si un copil ranit! Ieri, la ora 18.40, politistii din Somcuta Mare au fost solicitati sa intervina pe D.J.182B, intre Somcuta Mare si Tulghes, unde s-a produs un accident de circulatie. Verificarile efectuate la fata locului au relevat…

- Un accident violent a avut loc cu putin timp in urma, in apropiere de Orhei. In urma impactului doua masini au fost grav avariate. La fata locului se afla politia. Deocamndata nu se cunoaște daca vreo persoana a avut de suferit.

- Judecatoria Constanta a dispus condamnarea la trei ani si opt luni de inchisoare cu executare a unui barbat acuzat de producerea unui grav accident rutier. Decizia nu este definitiva, ea fiind atacata la Curtea de Apel Constanta. Accident rutier a avut loc in seara zilei de 21 februarie 2018, pe soseaua…

- Trei persoane, printre care un copil de 10 ani, au murit si patru au fost grav ranite intr-un accident de circulatie care a avut loc, joi seara, pe DN2/E85, in afara localitatii Slobozia Bradului, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…