Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN65 E574 Pitesti ndash; Slatina, in zona localitatii Optasi Magura din judetul Olt , la km 80, a avut loc o coliziune fontala intre un tir si o autoutilitara.Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este oprit pe…

- Traficul rutier este blocat vineri dimineata pe DN 11 Brasov-Bacau, in zona Pasului Oituz, unde a nins abundent, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN 11, la kilometrul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 (E85), la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat, in judetul Vrancea, a avut loc in jurul orei 07.15 un accident rutier in care au fost implicate doua tiruri si un autoturism. Traficul este oprit total.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2B, intre Galbinasi si Bentu in judetul Buzau , a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 06.15, un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si un tir. Accidentul s a produs pe fondul…

- Traficul rutier este oprit, miercuri, pe sensul de mers catre Bucuresti al Autostrazii 1, in zona localitatii dambovitene Petresti, din cauza unui accident in care au fost implicate doua masini. In urma coliziunii care a avut loc pe A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, o persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza , ca in judetul Bacau, traficul este blocat pe DN2G Bacau Moinesti, la kilometrul 17 500 de metri din cauza unui accident in care au fost implicate 2 autoturisme.Potrivit IGPR, cauza a fost patrunderea pe contrasens. In urma…

- Centrul InfoTrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A Brasov – Ploiesti, la kilometrul 165+500 de metri, in zona localitatii Babarunca din judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier in care au fost implicate trei autotrenuri. Evenimentul nu s-a soldat…