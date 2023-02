Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta seara in pasul Mestecaniș, la coborare spre comuna Iacobeni. Este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme in care se aflat șapte persoane, dintre care doi minori. Potrivit ISU Suceava, toate persoanele sunt ...

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe strada dr. Ioan Rațiu din Arad. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. „Detașamentul de Pompieri Arad a intervenit astazi, 14 februarie 2023, in jurul orei 15:30, cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva…

- Sase persoane au fost ranite, luni seara, in urma unui accident petrecut in judetul Iasi, in care au fost implicate trei autoturisme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19:19, pe strada 1 Mai din municipiul Dej. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare, o ambulanța, dar și polițiștii. Salvatorii au gasit…

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident care a avut loc marți dupa-amiaza, pe DN 17, intre "Zidul morții" și localitatea Stroiești. In accident au fost implicate cinci persoane, patru adulți și un minor.Doi adulți și minorul urmau sa fie transportați la spital.La fața locului au ...

- Opt persoane au fost implicate intr-un accident grav care a avut loc astazi la amiaza pe DN 17 pe raza localitații Ilișești, in zona „Lirei” de la intersecția cu drumul spre comuna Ciprian Porumbescu. Potrivit ISU Suceava in accident au fost implicate doua autoturisme, din care una s-a rasturnat pe…

- Un accident in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, vineri la orele amiezii, pe DN 71, pe raza localitații Dealu Mare. In urma coliziunii, doua persoane au fost ranite. Victimele au primit ingrijiri medicale la fața locului, dar in schimb, au refuzat transportul la spital. Pentru o scurta…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini a avut loc, marți seara, pe DN 66, in județul Gorj. In urma impactului doua persoane au ramas incarcerate, iar ulterior transportate la spital, scrie ziarul local Gorjeanul. Ciocnirea a avut loc pe DN 66 Targu Jiu – Filiași, in zona localitații Moi,…