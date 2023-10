Stiri pe aceeasi tema

- 3 pietoni au fost loviți, marți, 11 octombrie, in jurul orei 19.10, in zona unei treceri de pietoni, de un autovehicul care circula DN 2, supranumit „Drumul morții”, pe raza localitații Pufești, transmite Ziarul de Vrancea. Un barbat de 43 de ani și o femeie de 55 de ani au murit pe loc, alt barbat,…

- UPDATE 2: In aceasta dupa amiaza, la ora 17.04, polițiștii Biroului Rutier, din cadrul Poliției Municipiului Barlad, au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, in municipiul Barlad, pe strada Tudor Vladimirescu, s-a produs un eveniment rutier, in care au fost implicate trei autoturisme. In…

- ULTIMA ORA… In urma impactului, femeia a fost proiectata la cațiva metri pe asfalt și s-a lovit puternic in zona capului. Martorii au sunat la 112 și, in scurt timp, la fața locului și-a facut apariția o ambulanța SMURD. Medicii au inceput manevrele de resuscitare dar, au fost nevoiți sa-i declare decesul.…

- Un șofer de 72 de ani a lovit, in aceasta seara, un tanar de 18 ani, care traversa strada pe la trecerea pentru pietoni. Accidentul s-a produs in localitatea Luna. ”La data de 18 august, in jurul orei 21.00, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier produs pe DN15 E60, in localitatea Luna.…

- Accidentul rutier s-a petrecut in localitatea suceveana Baia, dar barbatul a ajuns la Cornu Luncii, unde a cerut ajutorul unei femei, pentru ca era ranit la un picior. Polițiștii din Suceva aau intrat pe fir cand un localnic din comuna Baia a sunat la 112 și a sesizat ca un autoturism a lovit cladirea…

- Un nou accident foarte grav a avut loc aseara in Lețcani, pe aceeași trecere de pietoni unde, la inceputul anului, a murit un copil de trei ani care trecea strada alaturi de tatal sau și fratele de 6 ani (CITEȘTE AICI) O mașina a lovit un pieton, aruncandu-l peste scuarul desparțitor aflat in mijlocul…

- NEATENTIE Un barbat, in varsta de 43 de ani, care traversa strada pe o trecere de pietoni din zona Stadion din Barlad, a fost accidentat de masina condusa de un cetatean din judetul Giurgiu. Barbatul a fost transportat la spital. Acesta insa a parasit unitatea spitaliceasca fara acordul medicilor. Soferul…