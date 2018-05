Stiri pe aceeasi tema

- La Patrauti, s-a produs un carambol violent intre trei masini in urma caruia o batrana de 82 de ani a decedat, in timp ce la Ilisesti o femeie a intrat cu autoturismul intr-un autocar. Patru persoane au fost ranite usor, printre acestea aflandu-se si doi copii.

- CentrulINFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1, in zona Movila Vulpii, din judetul Prahova, circulatia rutiera este ingreunata, din cauza a doua accidente rutiere. Primul a avut loc la kilometrul 73+300 de metri, in care au fost implicate cinci autoturisme,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, pe un fir altenativ, pe DN1D Urziceni ndash; Ploiesti, in zona localitatii Albesti Paleologu, judetul Prahova, din cauza unui accident. In urma evenimentului, produs pe fondul unei…

- ANI a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese de natura administrativa și fals in declarații in cazul a 11 foști și actuali aleși locali, din județele Timiș, Olt, Dolj, Suceava, Teleorman, Prahova, Botoșani, Neamț, Arad și Dambovița. Gheorghe Nițu, membru…

- Traficul rutier este restrictionat, la aceasta ora, in localitatea Loloiasca din judetul Prahova, dupa ce un tanc neasigurat bine s-a desprins de pe un trailer de armata. Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN1B, in localitatea Loloiasca, judetul Prahova, un tanc care se afla pe un trailer…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2E, in sat Braiesti, com. Cornu Luncii, la kilometrul 16+800, in judetul Suceava, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autotren, un autocamion si o autoutilitara. Cauza producerii a fost neadaptarea…

- Traficul rutier este restrictionat vineri dimineata pe prima banda a DN1, pe sensul de mers Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ministerul Energiei vrea…