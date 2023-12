Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 15 noiembrie 2023, in jurul orei 08.00 dimineața, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost alertați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Fabricii din municipiul Satu Mare, din zona stadionului Unio.

- O batrana de 70 de ani și-a pierdut viața fiind lovita in plin de o mașina condusa de un șofer de 27 de ani. Tragicul accident s-a petrecut luni la prinz pe drumul județean din satul Gemenea, comuna Stulpicani. Femeie incerca sa traverseze strada prin spatele unui microbuz pentru transport persoane…

- Accident grav, miercuri, 25 octombrie, pe drumul județean 718, pe raza satului Viforata, comuna Aninoasa. O batrana de 83 de ani a fost ranita, dupa ce un șofer beat a lovit-o cu mașina, in momentul cand traversa strada. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale. La volanul autoturismului…

- Un accident rutier grav a avut loc la Iași, informeaza postul Digi24! Se pare ca o șoferița nu a acordat prioritate de trecere unei coloane de TAB-uri ale Armatei și a intrat in coliziune cu unul dintre ele.Conducatoarea auto a suferit un atac de panica și ulterior transportata la spital, relateaza…

- UPDATE: In jurul orei 20, se prezinta in Compartimentul de Primiri Urgente o pacienta de 32 de ani, din Barlad, pieton, victima unui accident rutier. La admisia in CPU, pacienta este conștienta, stabila hemo-dinamic și respirator. Prezinta o contuzie toracica și traumatism cervical. In momentul de fața…

- O copila de 14 ani a fost lovita violent de un automobil, in timp ce aceasta a incercat sa treverseze strada neregulamentar. Accidentul a a vut loc ieri, 9 octombrie, la Tighina. Momentul impactului a fost filmat de o camera de supraveghere din preajma.

- Accident intre Alba Iulia și Micești. O femeie a fost lovita de o mașina, in timp ce traversa strada O femeie a fost surprinsa și accidentata, de un autoturism, in timp ce traversa strada Calea Moților din Alba Iulia, au transmis marți reprezentanții IPJ Alba. Accidentul s-a produs in zona intesecției…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie a fost acroșata de o mașina, in timp ce incerca sa treaca strada prin loc nepermis ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie a fost acroșata de o mașina, in timp ce incerca sa treaca strada prin loc nepermis Un accident rutier a avut loc marți, 3 octombrie, in Municipiul…