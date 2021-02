Doua autoturisme s-au ciocnit violent, vineri dimineața, in localitatea Calugareni, județul Giurgiu. In urma impactului violent au rezultat zece victime, iar ISU a activat planul roșu de intervenție. De asemenea a fost solicitat un elicopter SMURD. „Pe DN5 (E70) Bucuresti – Giurgiu, la iesirea din localitatea Calugareni catre Capitala, in judetul Giurgiu, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme”, anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit primelor date, o persoane a decedat, iar alte patru au fost ranite grav. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața…