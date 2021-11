Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite grav, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un gard, in comuna Hulubești, județul Dambovița. Un copil de 5 ani, ranit la cap, a fost preluat de elicopterul...

- Ziua de sambata a inceput tragic, caci un nou accident grav a avut loc pe șoselele din Romania. De aceasta data, trei persoane și-au pierdut viața in Dambovița, pe DN7, dupa ce mașina lor s-a lovit puternic de un TIR.

- Un accident rutier soldat cu decesul unui barbat in varsta de 45 de ani s-a produs joi, in jurul orei 14, in localitatea prahoveana Cotofenesti. Se pare ca barbatul se afla in traversarea DJ 102 in momentul in care a fost lovit de un autoturism condus de un sofer in varsta de 48 de ani.…

- Un accident rutier soldat cu un mort si doi raniti a avut loc, duminica, pe DN 6 Craiova - Caracal, intre localitatile Cosoveni si Leu din judetul Dolj, circulatia in zona fiind intrerupta, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Un accident cumplit a avut loc pe șoselele din Argeș. In urma impactului devastator dintre un TIR și un autoturism, o fata de 12 ani a murit pe loc, iar alți doi copii au fost transportați la spital, fiind grav raniți.

- In teribilul accident, alaturi de targovișteanca a mai decedat o alta tanara. Dupa puternicul impact, mașina in care se aflau persoanele decedate a ramas imobilizata pe autostrada, fara nicio lumina aprinsa, care sa ii semnalizeze prezența.A fost o chestiune de cateva secunde pana cand o alta mașina…