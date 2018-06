Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani este anchetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, in conditiile in care a acrosat un minor care circula cu bicicleta si s-a facut nevazut.

- Un barbat in varsta de 43 de ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce s-a urcat beat la volan, a intrat cu masina in podet, apoi a fugit de la locul accidentului. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 19.47, Sectia 12 Politie Rurala Preutești a fost sesizata despre faptul ca,…

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Targoviste au fost sesizati cu privire la faptul ca in Targoviste s-a produs un accident de circulatie soldat cu ranirea unei persoane. In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca un conducator auto de 53 de ani, din I.L. Caragiale, in timp ce se deplasa…

- Doua persoane, un barbat și iubita acestuia, ambii în vârsta de 25 de ani din Vulcanești, UTA Gagauzia, au ajuns pe patul de spital, dupa ce mașina în care se aflau s-a izbit violent într-un camion în noaptea de șase spre șapte mai. Aceștia au încercat sa fuga…

- Disperarea l-a cuprins pe un șofer care a lovit cu mașina o femeie pe o strada din Cluj, luni dimineața. Ca sa scape de urmarire, și-a aprins mașina și a disparut. Politistii l-au identificat pe șoferul care a accidentat mortal pe o trecere de pietoni de pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca o femeie…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, trenul personal care circula intre localitatile Checea si Carpinis a fost implicat intr-un accident, dupa ce a lovit o masina. In urma accidentului, o persoana a fost ranita. "Un autoturism in care se aflau…

- Un Consilier local din Corjeuti, care acum o luna a lovit mortal cu masina un minor, va comparea pe banca acuzatilor pentru "incalcarea regulilor de securitate a circulatiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de catre persoana care conduce mijlocul de transport,