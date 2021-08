Trei persoane au fost ranite, vineri dimineața, intr-un accident in care au fost implicate patru mașini, in județul Brașov. Traficul rutier este blocat in ambele sensuri pe DN13. Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN 13, la kilometrul 19+200, la ieșire din localitatea Feldioara catre Rotbav, in județul Brașov. Patru […] The post Accident grav in Brașov. Trei persoane au fost ranite. Traficul rutier, blocat pe DN 13 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .