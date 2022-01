Accident grav în Bacău: Două persoane au murit și alte două au fost grav rănite Doi oameni au murit și alți doi au fost raniți grav dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului, iar mașina a intrat imtr-un cap de pod, pe un drum național din județul Bacau. Accidentul a avut loc pe DN 2G Bacau-Moinești, in localitatea Ardeoani, județul Bacau. Șoferul a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și mașina a lovit violent un cap de pod. In urma coliziunii, șoferul și un pasager au decedat, a treia persoana este evaluata medical la fața locului, iar cel de-al patrulea pasager a fost transportat la spital pentru investigații medicale, anunța autoritațile. Traficul rutier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

