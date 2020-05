Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat aflat la volanul unei masini a intrat intr-un grup de pietoni, marti, intr-o localitate in apropiere de Munchen, ranind cinci persoane, intre care pe prietena sa, a anuntat politia germana, citata miercuri de dpa și agerpres.ro.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, luni, au fost raportate alte cinci decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, printre care și un barbat din Cluj.Bilanțul deceselor a ajuns la 1.193, dupa cum urmeaza:Deces 1189 - Femeie, 36 ani, județ Constanta.Data confirmare: 29.03.2020.Data…

- Patru explozii succesive ale unor mine antipersonal au zguduit nordul capitalei afgane luni, iar patru civili au fost raniti, a anuntat un purtator de cuvant al Politiei din Kabul, relateaza AFP.

- Un grav accident rutier a fost anuntat, in urma cu putin timp, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Potrivit apelantului la iesirea din Cernavoda un autoturism a intrat intr un cap de pod.In urma evenimentului rutier au rezultat trei victime: doi adulti si un copil.Revenim cu…

- Ziarul Unirea Patru noi decese din cauza COVID-19. Bilantul ajunge la 122 de victime in Romania Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca inca patru pacienti cu COVID-19 au murit. Bilantul total al deceselor cauzate de COVID-19 ajunge in Romania la 122. Deces 119 Femeie, 69 ani, jud. Hunedoara Internata…

- Opt noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus in Capitala. Gabriela Firea a anuntat trei dintre ele. Edilul a postat marti, la amiaza, pe pagina sa de Facebook ca ar fi vorba despre rudele barbatului in varsta de 60 de ani, declarat luni seara bolnav. In acelasi timp, Grupul de comunicare strategica…

- Trei persoane au fost ranite, iar una dintre ele a ramas incarcerata intre fiarele unui autoturism. Mașina a ieșit in afara parții carosabile. Incidentul s-a petrecut in județul Arad, la ieșirea din Curtici, spre Santana. In autoturism se aflau trei persoane, iar una dintre ele a ramas incarcerata,…

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma la ieșirea din Curtici spre Santana. Un autoturism a ieșit de pe șosea in afara parții carosabile. „Sunt trei victime, una incarcerata. Victima incarcerata, conștienta. Una dintre victime, un minor, aproximativ 10 ani, conștient. A treia victima, șoferul,…