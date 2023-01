Accident grav cu o victimă între Beica și Nădașa Pompierii Detașamentului Reghin, impreuna cu pompierii voluntari din cadrul SVSU Beica de Jos, intervin in aceste momente la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, intre localitațile Beica de Jos și Nadașa. In urma impactului a rezultat o victima de cod roșu, incarcerata, pentru care se aplica in aceste momente manevrele de extragere din autoturism și o victima de cod verde... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

