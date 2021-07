Accident feroviar, la Fetesti, in aceasta noapte. Coliziune intre doua trenuri In jurul orelor 23.45, pompierii militari din cadrul Statiei Fetesti au fost solicitati prin apel 112 sa intervina la un accident feroviar produs in urma coliziunii a doua trenuri.Salvatorii s au deplasat la fata locului cu o autospeciala de stingere si un echipaj SMURD, in sprijin sosind si un echipaj SAJ Ialomita.Nu sunt victime, doar pagube materiale, in urma coliziunii dintre locomotiva trenului care circula si o alta garnitura ce era stationata.Traficul feroviar este blocat. Sursa foto: Arh ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

