Stiri pe aceeasi tema

- CFR Calatori: Traficul pe ruta directa București - Constanța, reluat Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Cu puțin timp în urma, Compania Naționala de Cai Ferate a anunțat ca trenurile de calatori, care circula spre și dinspre litoral, și-au reluat traficul pe ruta directa București - Constanța,…

- Trenurile de calatori care circula spre si dinspre Litoral si-au reluat traficul pe ruta directa Bucuresti - Constanta, insa pe intervalul de statii Ovidiu - Fetesti - Baraganu, garniturile circula tractate cu locomotive Diesel, informeaza CFR SA. "Trenurile de calatori spre si dinspre…

- Trenurile de calatori care circula spre si dinspre Litoral si-au reluat traficul pe ruta directa Bucuresti - Constanta, insa pe intervalul de statii Ovidiu - Fetesti - Baraganu, garniturile circula tractate cu locomotive Diesel, informeaza CFR SA.

- CFR informeaza ca trenurile de calatori care circula spre și dinspre Litoral și-au reluat traficul pe ruta București - Constanța, insa pe intervalul de stații Ovidiu - Fetești - Baraganu, garniturile circula tractate cu locomotive Diesel.

- Circulatia feroviara pe Magistrala M 800 Bucuresti - Constanta, reluata Foto. Arhiva/ Petrut Hirtescu. Circulatia feroviara pe Magistrala M 800 Bucuresti - Constanta a fost reluata în aceasta dimineata (la ora 03 00) dar trenurile vor circula pe un singur fir în ambele directii în…

- Politistii au oprit duminica noapte un autoturism care circula haotic pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta și, dupa ce l-au verificat pe șofer, au constatat ca acesta era drogat. In aceeași noapte au mai prins un șofer care conducea cu permisul suspendat.

- Circulație dirijata pe un tronson al Autostrazii Soarelui Arhiva foto. Agerpres. Realizator: Polițiștii dirijeaza traficul pe un tronson al Autostrazii Soarelui București - Constanța din cauza unui accident rutier produs în aceasta dimineața. De la centrul Infotrafic al Poliției Române,…

- Centre de vaccinare drive-thru in Bucuresti si in mai multe orase din tara Coada la primul centru de vaccinare drive through din București cu o ora înainte de deschiderea centrului. Foto: Alex Lancuzov La aceasta ora se redeschide centrul de vaccinare direct din mașina din Piața…