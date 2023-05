Accident feroviar - Două locomotive s-au ciocnit între Videle și Giurgiu - Circulația feroviară este întreruptă Doua locomotive fara vagoane, care se deplasau pe relația Videle-Giurgiu, aparținand unor operatori privați, in care se aflau 4 persoane (mecanicul de locomotiva și manevrantul in fiecare), au intrat in coliziune.In urma impactului, 3 persoane au suferit leziuni, sunt conștiente tansportate la spital. Din primele date, una dintre locomotive nu deține ordin de circulație. Circulația eroviara este oprita.Conform unor surse, mecanicul de locomotiva care nu ar fi respectat semnalul de oprire se afla sub influența bauturilor alcoolice (0,64 mg/l alcool pur in aerul expirat). La spital au fost transportate… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

