Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc in Targu Jiu, acolo unde o ambulanța s-a facut zob in urma impactului cu un camion. Salvarea era in misiune, iar șoferul acesteia a ramas incarcerat. Asistenta și pacientul au fost raniți.

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean Gorj, aflat in misiune, a fost implicat, sambata, intr-un grav accident rutier produs la iesire din municipiul Targu Jiu. Autosanitara a fost lovita, in zona unui sens giratoriu, de un autocamion. Asistenta si ambulantierul sunt raniti, femeia fiind in…

- O ambulanța aflata in misiune s-a ciocnit, sambata, cu o cisterna, la ieșirea din Targu-Jiu spre Romanești. Asistenta din ambulanța este in stare grava, fiind preluata de elicopter. Șoferul ambulanței a ramas incarcerat. Ranit este și pacientul care era transportat. ISU Gorj informeaza ca a intervenit…

- O ambulanța care transporta un pacient spre Craiova a fost lovita sambata de o cisterna, intr-un sens giratoriu, la iesire din municipiul Targu Jiu. In urma impactului, asistenta si ambulantierul au fost raniți, femeia fiind in coma, potrivit site-urilor locale Pandurul și Gorj Online . La fața locului,…

- O ambulanța aflata in misiune s-a ciocnit, sambata, cu o cisterna, la ieșirea din Targu-Jiu spre Romanești. Asistenta din ambulanța este in stare grava, fiind preluata de elicopter. Șoferul ambulanței a ramas incarcerat. Ranit este și pacientul care era t

- Un accident rutier s-a produs in urma cu puțin timp la intrare din Targu Jiu. Potrivit primelor informații, in evenimentul rutier au fost implicate doua vehicule. Este vorba de o ambulanța și o cisterna. Polițiștii rutieri au ajuns la fața locului.

- O ambulanta aflata in misiune a fost implicata, sambata, intr-un accident rutier in judetul Constanta, iar in urma evenimentului doua persoane au fost ranite, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O ambulanta care transporta un pacient catre municipiul Ploiesti a fost implicata miercuri seara intr-un accident pe o strada din Urlati, o asistenta in varsta de 38 de ani fiind ranita, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…